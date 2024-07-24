На Северном речном вокзале пройдет фестиваль "ТранСпортфест"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль "ТранСпортфест", который пройдет на Северном речном вокзале 27 июля с 12:00 до 18:00. Об этом рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы развиваем Северный речной вокзал не только как важный транспортный объект, но и как популярное место притяжения для горожан", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, на вокзале проходят функциональные тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные", в свою очередь, в парковой зоне обустроена площадка для соревнований по единоборствам. Кроме того, под открытым небом проходят кинопоказы, свадебные церемонии и многое другое.

В рамках "ТранСпортфеста" горожан ждут показательные выступления по различным дисциплинам от знаменитых спортсменов, открытые турниры по силовому троеборью и армрестлингу, спортивно-развлекательная программа с призами. Также все желающие смогут посетить площадки роллерного спорта и велодисциплин.

Кроме того, приглашенными гостями станут спортсмены Денис Цыпленков, Михаил Сидорычев и многие другие.

Тем временем в парке "Сокольники" 26 июля состоится танцевальный день "Московского долголетия", в рамках которого пройдет флешмоб "Фиолетовый вальс" и мастер-классы известных танцоров.

После флешмоба в парке проведут конкурс по спортивным бальным танцам, победители которого будут награждены дипломами и призами. Кроме того, специальные подарки от партнера мероприятия получат самые старшие танцоры "Фиолетового вальса", а также участники конкурса с наиболее энергичным выступлением.