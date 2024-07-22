Слуцкая назвала запуск портала "Московский спорт" важным шагом в развитии спорта столицы

Фото: Наталья Савикина

Запуск портала "Московский спорт" стал одним из важнейших шагов в развитии массового столичного спорта, заявила чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта РФ Ирина Слуцкая.

"Там все удобно и просто. Например, для тех, кто занимается моей любимой северной ходьбой, сайт предлагает календарь соревнований и фестивалей, выбор мест для занятий и дает возможность связаться с профессиональным тренером", – сказала спортсменка.

Также Слуцкая выразила уверенность в том, что скоро ресурс станет очень популярным среди тех, кто выбирает здоровье и активный образ жизни.

Сервис "Московский спорт" открылся в рамках портала мэра и правительства Москвы. Благодаря новому сервису у горожан появилась возможность оперативно выбрать ближайшие спортивные площадки, записаться в секции, узнать о спортивных праздниках и турнирах, а также найти себе тренера.

Кроме того, портал позволяет собрать единомышленников для совместных тренировок, подобрать бесплатную тренировку с квалифицированным наставником и записать детей на вступительные испытания в секции.

Ознакомиться с возможностями "Московского спорта" можно без регистрации, но для использования полного функционала потребуется регистрация через учетную запись mos.ru. Также для скачивания доступно мобильное приложение сайта.

