Эксперт Байрамов рассказал, как ввести спорт в повседневную жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Плавно ввести спорт в повседневную жизнь и поддержать здоровье помогут профессиональный тренер и отдых, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача спортивной медицины Полада Байрамова.

Как отметил эксперт, перед физической активностью нужно психологически подготовиться и выстроить план дальнейших нагрузок. Приступать к занятиям спортом нужно после элементарной зарядки или разминки.

"Если мы не учитываем спорт для высших достижений, то регулярные занятия в фитнес-зале или аэробные нагрузки сохраняют и укрепляют здоровье человека. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, связки, суставы и позволяют легче переносить обычные хронические виды заболеваний или вовсе избежать их", – рассказал врач.

Специалист также добавил, что аэробные нагрузки помогают снизить уровень сахара в крови, укрепить сосуды и улучшить стрессоустойчивость. Организм становится функционально здоровым. Падел-теннис и горячая йога также дают достаточно сильную нагрузку на тело и укрепляют физическое здоровье человека.

Люди достаточно часто забрасывают занятия спортом, отметил эксперт. Избежать этого помогает долгосрочный план и тренер, который расскажет о правильной технике выполнения упражнений и рекомендуемых нагрузках.

Кроме того, напомнил Байрамов, если после спорта появляется боль в определенном месте, следует обратиться к реабилитологу.

Россиянам также рассказали о лучших вариантах тренировок в бассейне. Как отметил фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский, тренировки в воде могут быть великолепным видом физнагрузок, решающих целый ряд задач. Основным преимуществом является существенное снижение нагрузки на суставы и позвоночник.