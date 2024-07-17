Биатлонист Маковеев и депутат Семенников поучаствовали в тренировке в Северном Бутове

Фото: телеграм-канал "Семенников. По мотивам."

Депутат Мосгордумы Александр Семенников принял участие в открытой тренировке, которую провел для жителей района Северное Бутово биатлонист, мастер спорта России международного класса, пятикратный победитель Универсиады, восьмикратный чемпион России Андрей Маковеев, передает Агентство "Москва".

"Спорт в Москве сейчас стал доступнее, чем когда-либо. Наш город предлагает бесконечные возможности для занятия спортом. У нас есть прекрасные парки, велосипедные дорожки и спортивные площадки, где можно заниматься фитнесом", – сказал депутат по итогам мероприятия.

По его словам, в Северном Бутове есть множество современных спортивных клубов, теннисных кортов и скейт-парков, где каждый найдет занятие по душе.

"Важно, что именитые спортсмены – такие как Маковеев – все чаще лично проводят тренировки для жителей. Это доказывает, что спорт доступен всем. Не упустите возможность насладиться активным образом жизни в нашем удивительном городе!" – отметил Семенников.

Во время тренировки Маковеев показал собравшимся ряд упражнений, которые регулярно помогают ему поддерживать себя в хорошей форме.

Ранее депутат Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева провела тренировку на ВДНХ в рамках "Марафона зарядок". Киселева считает, что традицию проводить тренировки необходимо продолжать.