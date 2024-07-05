Олимпийская чемпионка Мария Киселева: массовые зарядки в городе надо сделать традицией

Фото: Юлия Александрова

Депутат Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева провела одну из зарядок в рамках "Марафона зарядок", организованного выставкой-форумом "Россия" и Общероссийским общественным движением "Здоровое Отечество", и отметила, что эту традицию необходимо продолжать, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Ничто так не заряжает бодростью, активностью и здоровьем, как зарядка. В моем детстве каждое утро начиналось с зарядки. Так что сама идея массовых зарядок перенимает лучшие практики прошлого. Массовые зарядки нужно не просто возродить, а сделать традицией", – сказала Киселева.

Начиная с апреля зарядки для гостей ВДНХ проводили именитые чемпионы и прославленные спортсмены. К массовым упражнениям в режиме телемоста подключались регионы России – Новосибирская, Ленинградская, Новгородская области, Краснодарский край, Республика Хакасия и другие. Также Мария Киселева провела зарядку 30 мая на площадке проекта "Лето в городе. Все на улицу!" в Строгине.

"В планах – еще одна зарядка в Строгине 13 июля и 16 июля в Щукине на площадках фестиваля", – отметила Киселева.

В дни фестиваля "Лето в Москве" в городе развернулась большая спортивная программа, которая включает в себя самые разнообразные занятия от танцев до йоги. 6 июля на сцене в Бульварной зоне 6-го микрорайона Митина в 10:00 начнется бодрящая зарядка.

В парке "Северное Тушино" в это же время стартует тренировка с профессиональными инструкторами Мосгорспорта, которые покажут, как проверить свою физическую форму и подготовку с помощью испытаний комплекса ГТО.

