Занятия по гребле на сапах и каяках пройдут в рамках "Московского долголетия"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Участники проекта "Московское долголетие" смогут открыть для себя новое направление в летнем сезоне – занятия по гребле на сапах и каяках. Горожан старшего поколения познакомят с историей этих видов спорта, научат управлять плавательными средствами и пригласят для участия в играх на воде, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Замглавы московского департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов отметил, что проект "Московское долголетие" растет, в связи с чем у горожан старшего поколения появляется запрос на виды активностей, которых ранее не было.

"Сапсерфинг и каякинг уже давно востребованы среди молодых людей. Это несложные водные виды спорта, которые может освоить любой человек. Надеемся, что летняя новинка проекта завоюет популярность и у представителей старшего поколения, они приобретут новые навыки и будут совершать совместные заплывы с детьми и внуками", – добавил он.

Занятия пройдут в разных местах акватории Москвы-реки на базе гребного клуба "Академия". Они будут проводиться опытными тренерами, а присоединиться к группам смогут все желающие горожане старшего возраста. Обучение гребле на каяках и сапах проходит раздельно, поэтому каждый сможет выбрать понравившийся ему вид спорта.

Курс разделен на несколько блоков: теория, практические занятия по гребле и игровые дисциплины на воде. Каждая тренировка будет начинаться с инструктажа по безопасности и правилам поведения.

Москвичам порекомендовали брать на занятия два комплекта спортивной либо купальной одежды, а при необходимости также пользоваться защитными средствами от солнца.

По словам специалистов, занятия подходят для людей разных возрастов и полезны для здоровья. Так, основатель клуба "Академия" Никита Журавлев поделился, что управление сапом или каяком позволяет задействовать мышцы, обеспечивающие стабильность позвоночника и туловища.

"Кроме того, гребля развивает дыхательную систему, улучшает концентрацию внимания и координацию", – рассказал эксперт.

Журавлев отметил, что главным критерием в работе с учениками является безопасность. В связи с этим все сотрудники проходят обязательное обучение, имеют свидетельство по специальности "матрос-спасатель" и регулярно повышают свою квалификацию. Кроме того, всем участникам раздается спасательный жилет, на котором присутствуют светоотражающие элементы и свисток безопасности.

Присоединиться к занятиям можно на портале mos.ru либо при обращении в любой центр московского долголетия.

Ранее российская фигуристка и олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина провела для участников проекта "Московское долголетие" зарядку на Воробьевых горах, которая проходит каждое утро в будни дни.

До этого сводный хор "Московского долголетия", состоящий из 500 участников, пригласил москвичей старшего возраста посетить летние мастер-классы, на которых гости узнают о приемах хорового пения и изучат основы сольфеджио.