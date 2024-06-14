Сводный хор "Московского долголетия" проведет серию летних мастер-классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сводный хор "Московского долголетия", состоящий из 500 участников, приглашает москвичей старшего возраста посетить летние мастер-классы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Гости узнают о приемах хорового пения и изучат основы сольфеджио. Участники коллектива подготовили музыкальную программу, в рамках которой зрители вместе с певцами исполнят несколько композиций о городе.

Замглавы департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов отметил, что в рамках проекта "Московское долголетие" проводятся как спортивные занятия, так и творческие мероприятия. Мастер-классы будут проходить в течение лета в 16:00.

"На них можно будет не только получить полезные знания по развитию голоса, но и сразу присоединиться к коллективу, чтобы выйти с ним на сцену в следующем большом концерте", – добавил он.

Занятия пройдут в нескольких центрах:

17 июня – в центре московского долголетия "Нагатинский Затон" (Нагатинская набережная, дом 34);

3 июля – в центре московского долголетия "Северный" (Дмитровское шоссе, дом 169в);

13 июля – в центре московского долголетия "Измайлово" (9-я Парковая улица, дом 5а);

21 августа – в центре московского долголетия "Проспект Вернадского" (улица Лобачевского, дом 66а).

В ближайших центрах желающие могут записаться на занятия в существующих группах. Создано 10 подгрупп, которые занимаются два раза в неделю.

Главный хормейстер Ольга Голубева подчеркнула, что в коллективе готовы принять граждан с любым уровнем подготовки. По ее словам, на занятиях можно обрести друзей, у которых будут схожие интересы.

Ранее Главархив опубликовал книгу "Москва долголетняя" с воспоминаниями москвичей о событиях и людях ХХ века. Как уточнила заммэра Анастасия Ракова, в сборник вошли порядка 100 произведений 51 участника проекта "Московское долголетие". Авторы рассказали о своем детстве, праздниках и знаковых событиях прошлого века, в том числе о первом полете человека в космос.

