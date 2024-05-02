Главархив Москвы и "Московское долголетие" опубликовали книгу мемуаров горожан

Фото: пресс-служба проекта "Московское долголетие"

Главархив опубликовал книгу "Москва долголетняя" с воспоминаниями жителей столицы о событиях и людях XX века. Как пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову, в книгу вошли произведения участников проекта "Московское долголетие".

Ракова отметила, что в книгу вошли около 100 произведений 51 автора. По ее словам, авторы рассказали о своем детстве, праздниках и знаковых исторических событиях прошлого века, включая первый полет человека в космос. В книгу также вошли воспоминания о ВДНХ, Новом Арбате, телецентре "Останкино", парке "Сиреневый сад" и других местах города.

В этот сборник включили только работы победителей и лауреатов одноименного конкурса, который провели в 2023 году. В целом в литературном состязании приняли участие более 300 авторов, заключила Ракова. Познакомиться с книгой можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", а также в центрах московского долголетия.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что у жителей столицы появились новые возможности для поиска предков в онлайн-сервисе "Моя семья". По его данным, Главархив вместе со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой оцифровали и разместили на сервисе метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы.



