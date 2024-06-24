Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве

Фото: sobyanin.ru

Власти Москвы запланировали несколько проектов по программе Стратегии развития системы социальной защиты до 2030 года. Среди них, в частности, система долговременного ухода и помощи, сопровождаемое проживание, поддержка и реабилитация участников СВО. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Современное надомное обслуживание является удобным, адресным и технологичным сервисом для нуждающихся горожан. При помощи функциональной диагностики будет формироваться индивидуальный набор услуг, который будет учитывать потребности конкретного человека.

"Использование специального мобильного приложения полностью избавило специалистов от бумажной работы, позволяя видеть перечень необходимых москвичу услуг, а также отмечать объем и качество их выполнения в онлайн-режиме. Благодаря сервисам доставки продуктов социальные работники 80% времени могут уделять заботе и общению с подопечными", – подчеркнул мэр Москвы.

По словам градоначальника, помощь на дому по новому городскому стандарту получают порядка 100 тысяч человек – все из них москвичи, которым она необходима.

Если же раньше для получения соцобслуживания необходимо было личное обращение, то сегодня заявку можно подать в электронном виде на mos.ru, в том числе с помощью родственников, соседей или знакомых. Также москвичи могут обратиться в любой удобный центр "Мои Документы".

В этом году в столице появилось единое учреждение по оказанию поддержки горожанам на дому – "Мой социальный помощник".

"Город ушел от системы стандартного набора услуг, назначаемого по умолчанию, сосредоточившись на действительно необходимых вещах – обеспечении индивидуального адресного подхода в уходе за пожилыми москвичами и людьми с инвалидностью", – отметил Собянин.

Для тех горожан, которые самостоятельно заботятся о пожилых и маломобильных родственниках, город предлагает бесплатное обучение родственному уходу. Занятия будут проводить опытные тренера, участники смогут отрабатывать практические навыки на интерактивных манекенах.

Для москвичей, которым нужна круглосуточная поддержка, в столице открыты стационарные социальные учреждения.

В Москве также внедрили новый стандарт проживания в 11 корпусах бывших домов-интернатов, которые благодаря этому стали уютными и дружелюбными социальными домами с комнатами на 3–4 человека. Специалисты оборудовали везде пандусы, поручни, лифты и коридоры, приспособленные для перемещения на креслах-колясках и многое другое. А благодаря модернизации домов-интернатов удалось улучшить условия жизни свыше 1,7 тысячи москвичей.

До 2030 года власти Москвы планируют открыть новые современные стационарные учреждения на территории ТиНАО. Также планируется продолжить развивать отделения дневного пребывания для взрослых с ментальными особенностями, чтобы им предоставлялась возможность днем посещать занятия, а вечером возвращаться домой к близким.

"Для горожан с особенностями здоровья это способ познакомиться с новыми людьми, стать более самостоятельными и научиться чему-то новому, а для их близких – свободное время для решения личных дел и восстановления своих ресурсов", – сообщил мэр столицы.

Он подчеркнул, что сопровождаемое проживание является сравнительно новой программой адаптации к самостоятельной жизни выпускников социальных домов, центров содействия семейному воспитанию, а также ребят с ментальными особенностями из приемных семей.

Так, московский центр сопровождаемого проживания "Гурьевский" уже 3 года работает с молодыми людьми с инвалидностью.

На сегодняшний день программу центра осваивают 140 студентов, из них 12 уже переехали в тренировочные квартиры. Около трети получают среднее или среднее специальное образование, а больше половины – трудоустроены.

Согласно первым результатам программы, городские власти поставили перед собой задачу предоставить шанс на успешную адаптацию к самостоятельной жизни максимальному числу молодых людей с ментальными особенностями.

"А в рамках проекта "Путь домой" будет улучшена системная работа по поддержке тех жителей стационарных социальных учреждений, которые в дальнейшем смогут жить самостоятельно или с минимальным сопровождением", – добавил градоначальник.

Говоря о реабилитации горожан с инвалидностью, мэр напомнил, что в столице проживает 945 тысяч людей с инвалидностью. Каждый из них получает комплексную поддержку благодаря новейшим методикам и технологиям, работе большой команды профессионалов и современному оборудованию.

Так, город делает все необходимое, чтобы поддержать людей с особенностями здоровья на протяжении всей жизни. К примеру, услуги реабилитации ежегодно получает свыше 200 тысяч человек. Задача властей состоит в том, чтобы москвичи оперативно получали доступ к новейшим методикам и разработкам.

В прошлом году в индустриальном парке "Руднево" стартовала работа завода по производству абсорбирующего белья. Он обеспечивает 100% потребности Москвы в данных изделиях, работая при этом на отечественном экологичном сырье. Для удобства организован сервис по доставке абсорбирующего белья на дом.

До 2030 года планируется построить реабилитационно-образовательный центр и открыть семь новых районных отделений реабилитации с пунктами выдачи технических средств в ТиНАО.

Что касается поддержки и реабилитации участников спецоперации, то правительство Москвы первым в стране создало Единый центр поддержки участников СВО, а также членов их семей. Сотрудники центра делают все возможное для скорейшего возвращения бойцов к мирной жизни после окончания службы.

"В Береговом проезде можно получить комплексную помощь, включая психолого-психотерапевтическое и юридическое консультирование, городские услуги, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации, протезирования и адаптации после боевых травм, содействие в поиске работы, подбор программ обучения и профессиональной переподготовки", – рассказал Собянин.

Второй корпус центра при этом работает в качестве досугового клуба для ветеранов, где они смогут отдохнуть, пообщаться с товарищами, поучаствовать в культурных и спортивных мероприятиях, пройти курсы по адаптации и прочее.

Для этого там имеется тренажерный и спортивный залы, мастерские, бильярдная, кулинарная и музыкальная студии. А на прилегающей территории были организованы кибатлетическая трасса для адаптивных тренировок и зона отдыха.

Планируется также открыть специализированный Социально-реабилитационный центр, который, как ожидается, будет ведущей базой оздоровления, социальной реабилитации и поддержки для ветеранов СВО.

"В центре представят полный спектр услуг в режиме "одного окна". Ветеранам будут доступны сервисы с использованием передовых методик реабилитации и социализации и многофункциональное клубное пространство", – заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин уже сообщал, что главными задачами правительства Москвы в сфере социальной защиты до 2030 года станет выполнение социальных обязательств перед москвичами и внедрение эффективных инструментов поддержки москвичей.

Мэр напомнил, что столичная система социальной поддержки выстраивалась на протяжении долгого времени и сейчас ей пользуются уже более 4,5 миллиона москвичей – каждый третий житель города.

До этого градоначальник сообщал, что в последние несколько лет социальными работниками Москвы осваиваются новые формы поддержки. Например, внедряются новейшие технологии надомного обслуживания, развивается проект для старшего поколения под названием "Московское долголетие" и особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей.