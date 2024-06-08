Сергей Собянин: столичная система соцзащиты населения является лучшей в мире

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил всех социальных работников с их профессиональным праздником, который отмечается 8 июня, а также поблагодарил за отличную работу.

Он уточнил, что десятки тысяч жителей столицы работают в системе социального обслуживания города, которая помогает старшему поколению, людям с инвалидностью, семьям с детьми и детям-сиротам.

Мэр Москвы напомнил, что в последние несколько лет социальными работниками осваиваются новые формы поддержки. Например, внедряются новейшие технологии надомного обслуживания, развивается проект для старшего поколения под названием "Московское долголетие" и особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей.

"Спасибо вам за высокий профессионализм, добросовестный труд, чуткость и отзывчивость. Столичная система социальной защиты населения – лучшая в мире, и в этом ваша огромная заслуга", – подытожил Собянин.

Ранее директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева рассказала об интересе у современных школьников к должности социального работника. Она подчеркнула, что до молодежи крайне важно донести, насколько значимо оказание помощи тем, кто нуждается в ней.

