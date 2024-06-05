Директор "Школы в Некрасовке" отметила рост интереса школьников к профессии соцработника

Фото: Агентство "Москва"/Эдуард Сапрыгин

Современные школьники проявляют интерес к профессии соцработника. Об этом рассказала директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева на встрече с соцработниками Москвы в преддверии их профессионального праздника, передает Агентство "Москва".

"Город думает о вашем направлении. Уже второй год существует проект "Психолого-педагогический класс". В том числе есть направление социальный работник. В моей школе в Некрасовке набрали полный профильный класс", – отметила директор.

По ее словам, если хотя бы некоторые из учеников выберут профессию социального работника, это станет отличным итогом. Она подчеркнула, что до молодежи крайне важно донести, насколько значимо оказание помощи тем, кто нуждается в ней.

Булаева также заявила, что социальный работник – это не столько профессия, сколько миссия, реализация душевного порыва. Она также выразила благодарность сотрудникам данной сферы.

День социального работника отмечается в России с 2001 года. На данный момент в стране трудятся более 600 тысяч соцработников.

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