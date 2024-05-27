Свыше 700 школьников Москвы поучаствовали в конкурсе арктических профессий

Фото: телеграм-канал "Ассоциация полярников"

Порядка 700 школьников 7–8-х классов из 110 учебных заведений Москвы узнали об арктических профессиях во время первых мероприятий конкурса "Встреча поколений". Об этом сообщается на сайте Ассоциации полярников.

Очный этап проходил на площадке экспозиционно-выставочного комплекса Ассоциации полярников с 18 по 19 и с 25 по 26 мая. На мероприятии выступили 22 лектора, которые провели интерактивные лекции, викторины, квесты и квизы, рассказали в пресс-службе организации.

В сообщении уточнили, что среди приглашенных специалистов были преподаватели вузов, ученые и исследователи с опытом работы на полярных станциях, географы, экологи, операционные специалисты ледокольного флота, разработчики арктических роботов, биологи и инженеры буровых установок.

Лекторы рассказали школьникам о своих профессиях, перспективах развития Арктики и Антарктики, а также поделились опытом работы в полярных условиях. Кроме того, школьники узнали о работе российского атомного и дизельного ледокольного флота.

По итогам майских мероприятий конкурса отберут 20 победителей. Очный этап "Встречи поколений" продолжится осенью 2024 года. Школьники, набравшие наибольшее число баллов по итогам тестирования, смогут отправиться в путешествие по одному из арктических регионов.

Они посетят крупнейшие предприятия, культурные, научно-исследовательские, образовательные учреждения и суда ледокольного флота, уточнили в Ассоциации.

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