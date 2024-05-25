Собянин рассказал об уникальных HR-сервисах в центре "Профессии будущего"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Уникальные HR-сервисы в центре "Профессии будущего" упрощают поиск работы. Все желающие могут выбрать одну из 75 образовательных программ и освоить востребованную специальность за 3,5 месяца, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Определить правильное направление соискателям помогают не только карьерные наставники, но и искусственный интеллект. За считаные минуты он собирает и анализирует информацию, чтобы предложить человеку самую подходящую профессию", – рассказал он.



Профориентационный нейротрекер способен определить предрасположенность человека к одному из трех направлений деятельности. Кроме того, ученики 9-х классов принимают участие в тематической викторине и с помощью интерактивных экранов изучают промышленные специальности.

По словам мэра столицы, в очках виртуальной реальности можно попробовать стать токарем, баристой, маляром, сантехником, пекарем, официантом, сварщиком, поваром и медсестрой.



Уникальная HR-капсула помогает всем желающим составить грамотное резюме. Документ направляется на электронную почту соискателя и в базу потенциальных работодателей. Также нейросеть "Кандинский" может сканировать человека специальной камерой и предлагать подходящие ему специальности, добавил градоначальник.

Ранее ученики девятых классов столичных школ в рамках программы комплексной профориентации за 6 месяцев посетили свыше тысячи профессиональных проб в колледжах Москвы. Всего профессиональное тестирование прошли свыше 53 тысяч девятиклассников, из которых более 65% уже выбрали свою специальность и готовятся к поступлению в колледж.

