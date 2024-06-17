17 июня, 06:16Происшествия
Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Воронежской области
Фото: 123RF/boscorelli
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено.
Между тем в области пока сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Об уничтожении беспилотников этой ночью также сообщал глава Липецкой области Игорь Артамонов. Так, силам ПВО удалось подавить в общей сумме четыре дрона, три из которых – над промзоной Липецка.
До этого в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.
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