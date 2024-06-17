Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Воронежской области

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено.

Между тем в области пока сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Об уничтожении беспилотников этой ночью также сообщал глава Липецкой области Игорь Артамонов. Так, силам ПВО удалось подавить в общей сумме четыре дрона, три из которых – над промзоной Липецка.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.