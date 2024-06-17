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Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
Фото: Министерство обороны РФ
Режим опасности атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, добавив, что силы ПВО были приведены в готовность. Горожанам также посоветовали следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона либо от МЧС РФ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.
До этого украинские силы атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью дронов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.
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