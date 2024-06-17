Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Режим опасности атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, добавив, что силы ПВО были приведены в готовность. Горожанам также посоветовали следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона либо от МЧС РФ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.

До этого украинские силы атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью дронов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.