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16 июня, 18:35

Происшествия

СК РФ установит причастных к гибели фотокорреспондента Цицаги в ДНР

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи установят всех причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела украинскими военными Угледара в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Ведомство примет все меры, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста, отметили в пресс-службе комитета.

До этого о гибели Цицаги заявили в News.ru. По данным издания, он планировал сделать репортаж в районе Угледара, но его атаковали украинские дроны. Позднее глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что корреспондент погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины.

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