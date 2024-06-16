СК РФ установит причастных к гибели фотокорреспондента Цицаги в ДНР

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи установят всех причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела украинскими военными Угледара в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Ведомство примет все меры, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста, отметили в пресс-службе комитета.

До этого о гибели Цицаги заявили в News.ru. По данным издания, он планировал сделать репортаж в районе Угледара, но его атаковали украинские дроны. Позднее глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что корреспондент погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины.