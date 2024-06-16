Средства ПВО РФ сбили украинский БПЛА над Краснодарским краем

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края, сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

По данным министерства, попытка террористической атаки киевского режима по объектам на территории РФ была пресечена 16 июня около 22:00 по московскому времени.

До этого система противовоздушной обороны России ликвидировала очередной украинский дрон над Белгородской областью. Попытка вражеской атаки была пресечена около 18:00 по Москве.

Ранее ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате пострадали два человека. Также зафиксировали повреждения на линии электропередачи – без света осталась одна из улиц.