16 июня, 23:34Происшествия
Средства ПВО РФ сбили украинский БПЛА над Краснодарским краем
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края, сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
По данным министерства, попытка террористической атаки киевского режима по объектам на территории РФ была пресечена 16 июня около 22:00 по московскому времени.
До этого система противовоздушной обороны России ликвидировала очередной украинский дрон над Белгородской областью. Попытка вражеской атаки была пресечена около 18:00 по Москве.
Ранее ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате пострадали два человека. Также зафиксировали повреждения на линии электропередачи – без света осталась одна из улиц.
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