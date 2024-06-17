Глава Липецкой области сообщил о подавлении еще двух беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ

Еще два беспилотника были подавлены над промышленной зоной Липецка. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет", – добавил глава области.

До этого Артамонов отмечал, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА. Губернатор также призывал местных жителей не публиковать фото и видео с последствиями атак беспилотников.

В ночь на 17 июня силы ПВО подавили беспилотник в небе над Липецком. Спустя некоторое время стало известно о подавлении еще одного дрона над промзоной города. В обоих случаях никто не пострадал.

До этого украинские силы атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью дронов. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших.