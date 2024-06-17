17 июня, 05:38Происшествия
Глава Липецкой области сообщил о подавлении еще двух беспилотников
Фото: Министерство обороны РФ
Еще два беспилотника были подавлены над промышленной зоной Липецка. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
"На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет", – добавил глава области.
До этого Артамонов отмечал, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА. Губернатор также призывал местных жителей не публиковать фото и видео с последствиями атак беспилотников.
В ночь на 17 июня силы ПВО подавили беспилотник в небе над Липецком. Спустя некоторое время стало известно о подавлении еще одного дрона над промзоной города. В обоих случаях никто не пострадал.
До этого украинские силы атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью дронов. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших.
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