Беспилотник подавлен под Липецком

Фото: Министерство обороны РФ

Беспилотник подавлен над Липецком. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

По словам Артамонова, в настоящее время на месте падения обломков дрона работают сотрудники спецслужб. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее Артамонов заявил, чо в регионе сохраняется красный уровень опасности, силы ПВО находятся в состоянии готовности.

До этого режим опасности атаки беспилотников также объявили на территории Воронежской области. Местных жителей призвали сохранять спокойствие. Региональные силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Также сообщалось, что украинские силы атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА. В частности, в Шебекине дрон-камикадзе атаковал предприятие. В результате взрыва была посечена кабина грузового автомобиля.