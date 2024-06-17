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03:34

Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области

Фото: 123RF/aapsky

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Липецка, Липецкого и Хлевенского районов Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. В случае обнаружения обломков упавших дронов не следует их трогать, лучше сообщить о находке по телефону 112.

Ранее на территории Липецкой области была введена угроза воздушной опасности. Местным жителям посоветовали следить за дальнейшей информацией в официальных каналах правительства региона и МЧС.

До этого опасность атаки БПЛА ввели в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, местные силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

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