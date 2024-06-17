Воздушная опасность объявлена в Липецкой области

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Угроза воздушной опасности была введена на территории Липецкой области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

Губернатор рекомендовал местным жителям следить за оперативной обстановках в официальных каналах правительства региона и МЧС.

Ранее режим опасности атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Региональные силы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.

До этого украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО над Краснодарским краем. Попытка атаки была пресечена 16 июня около 22:00 по Москве.