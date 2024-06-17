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17 июня, 04:51

Происшествия

Еще один беспилотник уничтожен над промзоной Липецка

Фото: 123RF/tsuneo

Еще один беспилотник был подавлен над промышленной территорией Липецка. Об этом рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, в результате произошедшего пострадавших нет. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Артамонов сообщил о подавлении беспилотника над Липецком. При воздушной атаке никто не пострадал. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.

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