Еще один беспилотник уничтожен над промзоной Липецка

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Еще один беспилотник был подавлен над промышленной территорией Липецка. Об этом рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, в результате произошедшего пострадавших нет. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Артамонов сообщил о подавлении беспилотника над Липецком. При воздушной атаке никто не пострадал. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.