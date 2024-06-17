17 июня, 04:51Происшествия
Еще один беспилотник уничтожен над промзоной Липецка
Фото: 123RF/tsuneo
Еще один беспилотник был подавлен над промышленной территорией Липецка. Об этом рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По данным губернатора, в результате произошедшего пострадавших нет. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Артамонов сообщил о подавлении беспилотника над Липецком. При воздушной атаке никто не пострадал. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.
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