Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице продолжается реализация важных проектов социальной поддержки жителей. В городе уже пять лет работает комплекс проектов "Москва – добрый город", написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что с 2022 года в столице реализуется проект "Социальная помощь в больницах", в рамках которого специалисты оказали уже больше 166 тысяч услуг.



"Психологическое сопровождение пациентов с онкозаболеваниями и их родственников стартовало с конца 2021 года, за это время горожане получили свыше 5,9 тысячи консультаций. В прошлом году проект расширили – теперь в городе есть отдельная Московская служба онкопсихологов", – отметил градоначальник.

По его словам, для участников спецоперации и их родных в городе открыт Единый центр поддержки. В октябре 2023 года заработал второй корпус – спортивно-досуговый клуб для ветеранов.

Вместе с тем в столице с конца прошлого года открыт центр "Профессии будущего" на улице Щепкина. Собянин отметил, что в учреждении есть 75 коротких образовательных программ, а рабочим специальностям обучают на производственных площадках. Школьники девятых классов могут пройти программу комплексной профориентации и познакомиться с представителями колледжей.



Социально ориентированные некоммерческие организации также помогают социальному сектору Москвы, уточнил мэр. Каждый день их специалисты помогают тем, кто в ней особенно нуждается.

В свою очередь, столичные власти поддерживают некоммерческий сектор, реализуя различные программы. Кроме того, продолжил Собянин, в городе проходят конкурсы грантов, в прошлом году их получили 84 НКО.

Накануне мэр рассказал, что власти Москвы активно помогают столичным многодетным семьям, число которых за последнее десятилетие увеличилось более чем в три раза. В частности, с начала года пособия и социальные выплаты для них проиндексированы на 5%.

Также Собянин утвердил главные задачи развития системы социальной защиты на текущий год. В Москве будут продолжать улучшать качество жизни жителей с ментальными особенностями в социальных домах, а также развивать систему персонализированного сопровождения людей с особенностями здоровья.