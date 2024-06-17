Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после саммита по Украине

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Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике по итогам конференции по Украине, которая проходила в Швейцарии. Об этом свидетельствует список стран, приведенный в документе, который размещен на сайте Федерального совета Швейцарии.

Обе страны были представлены на презентации в качестве завизировавших совместную декларацию, однако затем они были исключены из списка. Причины отзыва подписей не указываются.

Ранее сообщалось, что итоговый документ саммита по Украине в Швейцарии поддержали 80 стран. Вместе с тем страны-члены БРИКС отказались подписывать итоговую декларацию. Президент Швейцарии Виола Амхерд обратила внимание, что участникам встречи не удалось достичь полного единства.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что России передадут план действий по итогу саммита в Швейцарии. После этого вопрос об окончательном прекращении конфликта будет решаться в рамках второй конференции, добавил глава Украины.