Глава МИД Швейцарии заявил, что страна продолжит контакты с РФ после саммита по Украине

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Швейцария продолжит контакты с Россией после мирной конференции по Украине в Бюргенштоке, заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции после закрытия форума в Бюргенштоке.

Кассис, уточнил, что у стран регулярные контакты, и швейцарский посол в Москве открыта для диалога. Контакты с министерством иностранных дел РФ проходят каждые две недели, они продолжатся и после конференции, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Швейцарии.

Ранее швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что Швейцария готова организовать у себя новые встречи с целью урегулирования украинского конфликта. Кассис, в свою очередь, не исключил проведения новой конференции по Украине до выборов президента США.