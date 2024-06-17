Депутаты предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для студентов

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Депутаты от ЛДПР предложили сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. Соответствующий законопроект парламентарии внесли в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Изменения предлагается внести в статью 40 закона "Об образовании в РФ". Исключением из бесплатного проезда станут поездки на маршрутном и легковом такси.

Как указывается в пояснительной записке, данная мера позволит создать студентам-очникам равные условия для проезда на общественном транспорта, то есть равные условия для получения ими образования.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, и так небольшая стипендия студентов зачастую уходит только на проезд до вуза и между корпусами, которые могут быть разбросаны по городу.

"Многие вынуждены скидываться на такси, лишь бы успеть на пары. Я часто встречаюсь со студентами в разных регионах страны, и они не раз обращались с такой проблемой", – добавил он.

Бесплатный проезд же, отметил Слуцкий, станет действенной мерой поддержки молодежи, а также поможет многим родителям сохранить семейный бюджет.

Ранее депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. В свою очередь, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.

До этого депутаты ЛДПР предложили компенсировать ежегодное повышение стоимости обучения по самым востребованным специальностям в вузах. По словам парламентариев, перечень профессий, востребованных в национальных интересах РФ, установит правительство.