Депутаты ЛДПР предложили возместить индексацию цен на обучение по ряду специальностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предлагают компенсировать ежегодное повышение стоимости обучения по самым востребованным специальностям в вузах. Об этом сообщает RT со ссылкой на законопроект.

Парламентарии уточнили, что перечень профессий, востребованных в национальных интересах РФ, установит правительство. Законопроект вносится на рассмотрение Госдумы 30 мая. Согласно документу, стоимость обучения в высших учебных заведениях для студентов должна быть фиксированной на протяжении всего обучения.

"Когда студент поступает учиться на первый курс и заключает контракт на определенную сумму, вуз в течение обучения может индексировать эту стоимость как ежегодно, так и раз в два года, раз в три года", – указал заместитель руководителя партии ЛДПР Сергей Леонов.

По его словам, индексация дополнительно обременяет студента и его семью, поэтому государство может компенсировать увеличение стоимости обучения. Депутаты предложили вернуть студентам "разницу между тем, сколько обучение стоило до повышения стоимости, и сколько оно будет стоить после повышения стоимости". Выплаты планируют осуществлять за счет федерального бюджета.

До этого российские вузы анонсировали повышение стоимости платного обучения на 10–12%. Президент Ассоциации негосударственных вузов РФ и ректор Российского нового университета Владимир Зернов объяснил это увеличением стоимости необходимого для обучения оборудования и программного обеспечения из-за ухода зарубежных компаний с российского рынка.