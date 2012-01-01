Эксперт Цапко назвал особенности образовательного кредита на учебу в вузе

Последний звонок в 2024 году прозвучит для 2,3 миллиона российских школьников. Многие из них совсем скоро пойдут подавать документы в вузы. Главная цель – поступить на бюджет в университет мечты. Но что делать, если баллов для этого не хватит? Москва 24 вместе с экспертами выяснила, сколько стоит платное образование и где взять на него деньги.
Кем стать, когда вырастешь?
Работодатели по-прежнему обращают внимание на наличие у кандидатов диплома о высшем образовании, рассказала Москве 24 независимый HR-специалист, клинический психолог и head hunter Зулия Лоикова. Это характеризует соискателя как способного обучаться, объяснила она.
На сегодняшний день на рынке труда по-прежнему востребованы специалисты в IT-отрасли. Работодатели ценят людей с образованием, которые умеют обращаться с нейросетями, отметила Лоикова.
По словам эксперта, не хватает квалифицированных кадров в производственном секторе. После ухода с рынка иностранных компаний отечественные предприятия начали расширять возможности и открывать новые направления.
"Здесь популярны разработка, производство товаров для российского рынка. Ищут также технологов как пищевого производства, так и легкой промышленности. Многие готовы брать людей после вузов на промышленное и гражданское строительство, закупки, производственно-технические отделы", – сказала Лоикова.
Также на рынке труда есть спрос на обслуживающий персонал. Такие люди сегодня нужны в отелях, ресторанах и в сфере ЖКХ, перечислила специалист.
Заветная "корочка"
Общий объем бюджетных мест в российских вузах в 2024 году составит примерно 592 тысячи, рассказал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом попасть в желаемый институт бывает достаточно сложно даже за деньги, рассказала телеканалу Москва 24 заслуженный профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
При этом стоимость платного обучения в целом выросла. К примеру, в Ассоциации негосударственных вузов РФ ранее заявили, что в учебном сезоне 2024/2025 такие места подорожают на 10–12%.
В Московском физико-техническом институте (МФТИ) специальность "прикладная математика и информатика", которая позволяет в будущем работать в сфере IT, обойдется в 467 тысяч рублей. Годом ранее за это нужно было заплатить 389 тысяч, следует из данных на сайте учебного заведения. В Высшей школе экономики (ВШЭ) оплата этой же специальности за год выросла с 730 до 760 тысяч. А вот в Финансовом университете при правительстве РФ цена за "прикладную математику и информатику" практически не изменилась: стоимость как в прошлом учебном сезоне, так и в этом варьируется от 320 до 350 тысяч за курс в зависимости от срока учебы.
Кредит с господдержкой
Абитуриенты, у которых нет всей суммы на оплату учебы, могут воспользоваться образовательным кредитом с господдержкой. Об этом Москве 24 рассказал председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. По его словам, ставка по такому займу варьируется в районе 3%, а ежемесячный платеж равен цене чашки кофе.
При этом на время учебы плюс девять месяцев после окончания вуза студент будет платить только проценты: в первый год – 40% от начисленной суммы, во второй – 60, а с третьего – 100.
При этом если учащийся решит уйти в учебный отпуск, то ему продлят действие кредита, а даты платежей перенесут. Оформить заем можно на обучение в колледже или институте. Единственное условие – не отчисляться, подчеркнул Олег Цапко.
"В противном случае кредит придется выплачивать по рыночной ставке. В случаях, когда студент бросил учебу по уважительной причине, банки могут пойти навстречу, но все это нужно решать индивидуально", – отметил специалист.
Еще одно важное требование – образовательная программа должна иметь государственную аккредитацию. Проверить документы можно на сайте Рособрнадзора. Но в целом образовательный кредит распространяется на большинство специальностей как в частных, так и в государственных вузах, подчеркнул Олег Цапко.
По данным Минобрнауки, уровень одобрения банками заявок на образовательный кредит составляет 85%. Чтобы его получить, нужно обратиться в приемную комиссию института и запросить список документов. После этого кредит оформят на абитуриента и переведут учебному заведению нужную сумму, заключил председатель Всероссийского студенческого союза.