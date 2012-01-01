Эксперт Цапко назвал особенности образовательного кредита на учебу в вузе

Последний звонок в 2024 году прозвучит для 2,3 миллиона российских школьников. Многие из них совсем скоро пойдут подавать документы в вузы. Главная цель – поступить на бюджет в университет мечты. Но что делать, если баллов для этого не хватит? Москва 24 вместе с экспертами выяснила, сколько стоит платное образование и где взять на него деньги.

Кем стать, когда вырастешь?

Работодатели по-прежнему обращают внимание на наличие у кандидатов диплома о высшем образовании, рассказала Москве 24 независимый HR-специалист, клинический психолог и head hunter Зулия Лоикова. Это характеризует соискателя как способного обучаться, объяснила она.

На сегодняшний день на рынке труда по-прежнему востребованы специалисты в IT-отрасли. Работодатели ценят людей с образованием, которые умеют обращаться с нейросетями, отметила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист, клинический психолог и head hunter Сегодня востребованы промт-инженеры, которые занимаются обучением искусственного интеллекта для решения разных задач. Также нужны лингвисты, которые могут правильно создавать запросы.

По словам эксперта, не хватает квалифицированных кадров в производственном секторе. После ухода с рынка иностранных компаний отечественные предприятия начали расширять возможности и открывать новые направления.

"Здесь популярны разработка, производство товаров для российского рынка. Ищут также технологов как пищевого производства, так и легкой промышленности. Многие готовы брать людей после вузов на промышленное и гражданское строительство, закупки, производственно-технические отделы", – сказала Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист, клинический психолог и head hunter Очень не хватает инженеров. При этом зарплата у них начинается от 150 тысяч рублей.

Также на рынке труда есть спрос на обслуживающий персонал. Такие люди сегодня нужны в отелях, ресторанах и в сфере ЖКХ, перечислила специалист.

Заветная "корочка"

Общий объем бюджетных мест в российских вузах в 2024 году составит примерно 592 тысячи, рассказал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом попасть в желаемый институт бывает достаточно сложно даже за деньги, рассказала телеканалу Москва 24 заслуженный профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.





Ирина Абанкина заслуженный профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Во-первых, платных мест не так много, и там тоже есть свой конкурс. Во-вторых, и на платные, и на бюджетные места есть отсечение по результатам ЕГЭ. Если абитуриент сдал экзамен ниже проходного балла, у него даже документы не примут.

При этом стоимость платного обучения в целом выросла. К примеру, в Ассоциации негосударственных вузов РФ ранее заявили, что в учебном сезоне 2024/2025 такие места подорожают на 10–12%.

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) специальность "прикладная математика и информатика", которая позволяет в будущем работать в сфере IT, обойдется в 467 тысяч рублей. Годом ранее за это нужно было заплатить 389 тысяч, следует из данных на сайте учебного заведения. В Высшей школе экономики (ВШЭ) оплата этой же специальности за год выросла с 730 до 760 тысяч. А вот в Финансовом университете при правительстве РФ цена за "прикладную математику и информатику" практически не изменилась: стоимость как в прошлом учебном сезоне, так и в этом варьируется от 320 до 350 тысяч за курс в зависимости от срока учебы.

Кредит с господдержкой

Абитуриенты, у которых нет всей суммы на оплату учебы, могут воспользоваться образовательным кредитом с господдержкой. Об этом Москве 24 рассказал председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. По его словам, ставка по такому займу варьируется в районе 3%, а ежемесячный платеж равен цене чашки кофе.

При этом на время учебы плюс девять месяцев после окончания вуза студент будет платить только проценты: в первый год – 40% от начисленной суммы, во второй – 60, а с третьего – 100.





Олег Цапко председатель Всероссийского студенческого союза К примеру, если обучение стоит 150 тысяч в год, на первом курсе студент будет платить примерно 150 рублей в месяц, на втором – 250, а затем – 300–400. После выпуска у специалиста есть девять месяцев, чтобы найти работу. По окончании льготного периода он будет платить около двух-трех тысяч в месяц на протяжении 15 лет.

При этом если учащийся решит уйти в учебный отпуск, то ему продлят действие кредита, а даты платежей перенесут. Оформить заем можно на обучение в колледже или институте. Единственное условие – не отчисляться, подчеркнул Олег Цапко.

"В противном случае кредит придется выплачивать по рыночной ставке. В случаях, когда студент бросил учебу по уважительной причине, банки могут пойти навстречу, но все это нужно решать индивидуально", – отметил специалист.

Еще одно важное требование – образовательная программа должна иметь государственную аккредитацию. Проверить документы можно на сайте Рособрнадзора. Но в целом образовательный кредит распространяется на большинство специальностей как в частных, так и в государственных вузах, подчеркнул Олег Цапко.

По данным Минобрнауки, уровень одобрения банками заявок на образовательный кредит составляет 85%. Чтобы его получить, нужно обратиться в приемную комиссию института и запросить список документов. После этого кредит оформят на абитуриента и переведут учебному заведению нужную сумму, заключил председатель Всероссийского студенческого союза.