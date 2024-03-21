Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Практика у студентов среднего профессионального образования будет занимать не менее 70% времени. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Подобный подход включили в приоритеты развития столичного образования, в основе которых лежат несколько базовых принципов, уточнил мэр. В частности, в разработке учебных программ участвуют работодатели и профессиональные ассоциации, а практические занятия начинаются уже с первого курса и проходят с опытными наставниками.



В рамках модернизации системы среднего профессионального образования, продолжил Собянин, власти столицы внедрили регулярное взаимодействие с работодателями и обучение под их запрос. Для этих целей Москва привлекает компании-партнеров, добавил мэр.



"До конца года усовершенствуем больше 230 существующих и создадим порядка 90 новых мастерских и лабораторий городских колледжей. Тренироваться в них можно будет на оборудовании, которым пользуются на столичных предприятиях", – написал Собянин.

Кроме того, в столице создаются новые учебные площадки практической подготовки, которые находятся рядом с потенциальными работодателями. Вместе с тем Москва внедряет новый подход к оценке качества подготовки выпускников, поделился Собянин.

Уже второй год подряд в столице проводится квалификационный экзамен с участием работодателей. Ученики, которые сдали его, имеют возможность получить как разряд, так и предложение о трудоустройстве.

Для обучения практическим навыкам Москва привлекает мастеров производственного обучения с профильных предприятий. В свою очередь, педагоги колледжей проходят регулярную стажировку для актуализации знаний. В общей сложности в 2024 году стажировки на предприятиях пройдут 1 050 преподавателей, уточнил градоначальник.



Собянин также напомнил о дополнительной программе профориентации и профтестирования для девятиклассников. Проект помогает познакомить ребят с разными профессиями.

Накануне стало известно, что в Москве утвердили приоритетные направления столичного образования на текущий год. Собянин подтвердил, что город продолжит развитие в области профильного и предпрофессионального направлений. По его словам, инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа- и IT-классы есть уже в более чем 70% школ.

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