Проект о превышении самообороны при проникновении в жилище внесут в Госдуму

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Депутаты внесут в Госдуму законопроект, по которому необходимая самооборона может быть превышена при проникновении агрессора в жилище. Документ будет внесен в ГД 17 июня, сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

В пояснительной записке указано, что под жилищем понимается как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания человека. Как указали депутаты, нарушение неприкосновенности жилища совершается по самым разным мотивам и может быть сопряжено с нанесением тяжких телесных повреждений, вплоть до убийства.

По действующему закону, человек во время обороны должен быстро оценить степень опасности, определить намерения нападающего и быть предупредительным к посягающему. При этом сами агрессоры находятся в более выгодном положении, считают депутаты, так как именно защищающийся будет вынужден в дальнейшем доказывать свою невиновность.

Данная инициатива поможет укрепить в российском законодательстве принцип "мой дом – моя крепость", а также фактически переломить судебную практику в РФ в пользу граждан, отметили в записке парламентарии.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, согласно которому полицейские смогут принимать решения об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.