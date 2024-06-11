ГД приняла в I чтении проект о признании нежелательными в РФ зарубежные организации

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности признавать нежелательными в России любые зарубежные организации, в том числе те, учредителями которых выступают иностранные госорганы, сообщает ТАСС.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, организации, созданные государственными структурами из США, Великобритании и других стран, ведут направленную против России деятельность. Остановить их – это вопрос безопасности и защиты интересов россиян, подчеркнул он.

Более того, Госдума приняла в первом чтении проект поправок к УК РФ об ответственности за участие в деятельности любых зарубежных организаций, которые признаны в России нежелательными. Как объяснил председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, за участие в них человеку может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет, а за ее организацию – до 6 лет лишения свободы.

Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал принять данный проект закона. Согласно документу, изменения поспособствуют защите безопасности, суверенитета России и интересов граждан. По данным комитета, нововведения не будут касаться международных межправительственных организаций, членом которых является РФ.