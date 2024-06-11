Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект о миграционной высылке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Думский комитет по делам СНГ рекомендовал принять в первом чтении законопроект о режиме миграционной высылки, сообщает РИА Новости.

"Предлагается рассмотреть <…> на пленарном заседании 18 июня", – сказал глава комитета Леонид Калашников.

Соответствующий законодательный акт внесли в нижнюю палату парламента еще в апреле 2024 года.

Ожидается, что нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания в стране без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания и даже управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.

Согласно законодательной инициативе, также предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в РФ до 90 суток.

