11 июня, 17:23Политика
Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект о миграционной высылке
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Думский комитет по делам СНГ рекомендовал принять в первом чтении законопроект о режиме миграционной высылки, сообщает РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть <…> на пленарном заседании 18 июня", – сказал глава комитета Леонид Калашников.
Соответствующий законодательный акт внесли в нижнюю палату парламента еще в апреле 2024 года.
Ожидается, что нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания в стране без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания и даже управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.
Согласно законодательной инициативе, также предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в РФ до 90 суток.