Комитет ГД одобрил проект о праве полиции принимать решение о выдворении иностранцев

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, согласно которому полицейские смогут принимать решения об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Комитет предложил совету Госдумы рассмотреть этот проект 18 июня. Законопроект был внесен в ГД в апреле, авторами выступили депутаты нижней палаты парламента всех партий.

Авторы считают, что это предложение позволит сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставлением иностранцев в суды, и поможет своевременно выдворять нарушивших российские законы граждан за пределы России.

Ранее МВД РФ разработало законопроект, по которому лишенные российского гражданства лица могут находиться в стране 15–90 дней в зависимости от обстоятельств. Эта инициатива уже получила поддержку правительства.

При этом авторы законопроекта планируют ввести упрощенный порядок предоставления вида на жительство для тех, у кого есть родственники, постоянно проживающие в РФ на территории, имеющей отношение к Российской империи или СССР.

