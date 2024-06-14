14 июня, 11:25Политика
Комитет ГД одобрил проект о праве полиции принимать решение о выдворении иностранцев
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, согласно которому полицейские смогут принимать решения об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Комитет предложил совету Госдумы рассмотреть этот проект 18 июня. Законопроект был внесен в ГД в апреле, авторами выступили депутаты нижней палаты парламента всех партий.
Авторы считают, что это предложение позволит сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставлением иностранцев в суды, и поможет своевременно выдворять нарушивших российские законы граждан за пределы России.
Ранее МВД РФ разработало законопроект, по которому лишенные российского гражданства лица могут находиться в стране 15–90 дней в зависимости от обстоятельств. Эта инициатива уже получила поддержку правительства.
При этом авторы законопроекта планируют ввести упрощенный порядок предоставления вида на жительство для тех, у кого есть родственники, постоянно проживающие в РФ на территории, имеющей отношение к Российской империи или СССР.