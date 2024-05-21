МВД предложило разрешить лишенным гражданства оставаться в РФ до 90 дней

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МВД России разработало законопроект, по которому лишенные гражданства РФ лица могут находиться в стране 15–90 дней в зависимости от обстоятельств. Об этом сообщает газета "Известия".

Как сообщает издание, это предложение уже получило поддержку правительства. При этом авторы инициативы хотят ввести упрощенный порядок предоставления вида на жительство (ВНЖ) для тех, у кого есть родственники, постоянно проживающие в РФ на территории, имеющей отношение к Российской империи или СССР.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают оставить в силе преференции для ценных кадров — они смогут оформить ВНЖ без разрешения на временное пребывание в стране, а срок их трудовой деятельности вырастет с 6 месяцев до 1 года в зависимости от профессии.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предполагает сокращение предельного срока пребывания иностранцев в России до 90 дней в год. Инициативу предложили представители всех думских партий.

На данный момент срок временного нахождения иностранцев в РФ составляет не более 90 суток в течение каждого периода в 180 суток. Законопроектом же предлагается заменить слова "в течение каждого периода в сто восемьдесят суток" на "в течение одного календарного года".

