Член СПЧ РФ: в ростовском СИЗО, где захватили заложников, не хватает 30% сотрудников

Фото: vk.com/ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ростовском СИЗО, где захватили заложников, не хватает 30% сотрудников, сообщил член Совета по правам человека РФ, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Он предполагает, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук. Это большая цифра, пишет РИА Новости со ссылкой на Мельникова.

Член СПЧ отметил, что причина такой высокой неукомплектованности заключается в низких зарплатах сотрудников. По его мнению, нужно увеличить оплату труда, льготное обеспечение и престиж службы.

"Хотя бы для инспекторского состава, хотя у офицеров ФСИН зарплаты тоже оставляют желать лучшего", – прокомментировал Мельников.

Кроме того, по данным правозащитника, перелимит в СИЗО составляет от 200 до 400 человек. Мельников подчеркнул, что для среднестатистического СИЗО перелимит – привычное явление.

По мнению секретаря ОНК, уже не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы и чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения. Мельников считает, что в СИЗО не нужно сажать "условно говоря, ненасильственных".

"Нанес измеримый ущерб, ну дайте ему меру в виде залога! Зачем годами продлевать следствие и суды? Не можете за положенный срок доказать причастность к преступлению – отпускайте", – заключил правозащитник.

Утром 16 июня двух работников уголовно-исполнительной системы взяли в заложники. Заключенные потребовали предоставить им автомобиль и свободный выезд. К СИЗО стянули силы правоохранителей, и оцепили несколько кварталов вокруг здания.

В ходе штурма заложников освободили, они не пострадали. Преступников ликвидировали. СМИ писали, что к захвату могут быть причастны силы извне, а сам план могли готовить не один месяц. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о первоначальных результатах расследования захвата заложников в ростовском СИЗО.