Адвокат Аграновский заявил, что тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Тела захвативших заложников в СИЗО 1 ГУ ФСИН России по Ростовской области не выдадут родственникам, а место их захоронения останется в тайне, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

В своем ответе защитник ссылался на статью федерального закона "Погребение лиц, смерть которых наступила в результате пресечения их террористической акции". Он пояснил, что погребение лиц, уголовное преследование которых связано с их участием в террористической деятельности, осуществляется в порядке установленном правительством РФ, если он умерли в результате совершения этого теракта.

В таком случае тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается, заключил Аграновский.

О захвате заложников стало известно утром 16 июня. К СИЗО приставили правоохранителей и оцепили несколько кварталов вокруг здания. По данным СМИ, к захвату могут быть причастны силы извне, а сам план тщательно готовили не один месяц.

Через некоторое время в районе СИЗО прозвучали выстрелы. Заложников освободили в ходе штурма, они не пострадали. Преступников ликвидировали. По факту произошедшего расследуется уголовное дело.

В свою очередь, глава региона Василий Голубев заявил, что захват заложников в СИЗО пытались использовать для провокаций. Почти сразу с комментариями стали массово приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему, заключил он.