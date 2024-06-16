Бастрыкин потребовал доклад о расследовании захвата заложников в ростовском СИЗО

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о первоначальных результатах расследования захвата заложников в ростовском СИЗО. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

Специалисты проведут проверку и установят все обстоятельства случившегося.

"Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в публикации.

Двух работников уголовно-исполнительной системы взяли в заложники утром 16 июня. Заключенные потребовали предоставить им автомобиль и свободный выезд. К зданию СИЗО стянули силы правоохранителей, а несколько кварталов вокруг оцепили.

Заложников освободили в ходе штурма, они не пострадали. Преступников, в свою очередь, ликвидировали.

СМИ писали, что к захвату могут быть причастны силы извне, а сам план могли готовить не один месяц. В связи с происшествием возбудили уголовное дело.

