"Известия": МВД РФ планирует ужесточить правила перепродажи ввезенных авто

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МВД РФ разработало новое требование для регистрации автомобилей, ввезенных в страну, в случае их перепродажи на территории России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на новые поправки к рассматриваемым в Госдуме изменениям в закон о госрегистрации транспортных средств.

Согласно нововведениям, если ввезенный для личного пользования автомобиль был продан в течение года, то новый владелец может получить отказ в постановке авто на учет до уплаты утильсбора по повышенному (коммерческому) тарифу. По информации газеты, данные изменения поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности.

Как рассказал главред журнала "За рулем" Максим Кадаков, для льготного тарифа автомобиль должен находиться в собственности импортера-физлица не менее 12 месяцев. В связи с этим предлагаемые изменения закрепят обязанность уплаты утильсбора в полном объеме.

Адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько добавил, что, согласно закону "Об отходах производства и потребления", претензии по уплате утильсбора могут предъявляться как импортеру, так и конечному владельцу машины.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о введении в РФ штрафов от 3 до 5 тысяч рублей за опасное вождение. Повторное правонарушение будет грозить водителям лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что ведомство собирается распространить маркировку на автомобильную отрасль. Он добавил, что в министерстве готовы рассматривать любые предложения от бизнеса.