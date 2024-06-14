Зампред ГД Даванков предложил запретить повышать цену поездок на такси с детьми в непогоду

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Ввести запрет на повышение стоимости поездок в такси для пассажиров с детьми в непогоду и прочие периоды повышенного спроса предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Соответствующее обращение он направил главе Минтранса России Роману Старовойту, передает ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Роман Владимирович, оценить целесообразность внесения изменений в федеральный закон от 29.12.2022 N 580-ФЗ в части установления запрета для перевозчиков легкового такси увеличивать тарифы в периоды времени повышенного спроса для пассажиров с детьми в возрасте не старше 7 лет", – подчеркнул парламентарий в своем письме.

Даванков также обратил внимание, что стоимость поездок для всех пассажиров увеличивается в несколько раз в моменты повышенного спроса на услуги такси. Депутат уточнил, что подобные изменения цен наблюдаются во время непогоды, а также в предпраздничные дни и даты массовых мероприятий.

На этом фоне в сфере перевозок такси льготы для семей с детьми не закреплены на законодательном уровне, подчеркнул парламентарий. Он обратил внимание, что нередко возникают критические ситуации, когда доступ к транспорту в виде легкового такси становится необходимостью. При этом в случае повышенного спроса, на фоне которого существенно увеличивается цена поездки на такси с ребенком, завышенные тарифы могут стать серьезной проблемой, полагает зампред Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, в соответствии с которым может быть вдвое увеличен период ухода за ребенком, учитываемый в страховом пенсионном стаже. Проект также подразумевает отмену максимальной длительности стажа за детей, которая в настоящее время составляет шесть лет. Авторы инициативы заявили о своей уверенности в том, что эти изменения поспособюствуют поощрению рождаемости и многодетности в России.

