Роскачество: снизить стоимость ОСАГО поможет сравнение цен в разных компаниях

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Для снижения стоимости полиса ОСАГО необходимо сравнивать цены страховых полисов в разных страховых компаниях. Об этом RT сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

По словам специалистов, есть несколько интернет-ресурсов, которые помогут автомобилисту найти наиболее выгодные условия страховых компаний при покупке страхового полиса. Также на сайтах большинства страховых компаний доступны онлайн-калькуляторы, рассчитывающие стоимость ОСАГО. Вводя данные водителей, допущенных к управлению авто, покупатель полиса получает всю информацию о его стоимости, рассказали в организации.

Еще один вариант снижения цены ОСАГО – оформление полиса заранее, до окончания его срока действия. По мнению экспертов, если оформлять полис заблаговременно, за 1–1,5 месяца до окончания срока действия старого, то есть вероятность получить скидку от страховой компании, поскольку организация заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с клиентом.

Кроме того, добавили в Роскачестве, для снижения цены страхового полиса можно зарегистрировать машину в регионе. Цены на ОСАГО в области ниже, чем в крупных городах. Если в регионе есть недвижимость, то можно перерегистрировать машину, чтобы оформление полиса получилось дешевле, указали в организации.

Специалисты отметили, что не стоит забывать и об экономии за счет коэффициента сезонности (КС). Если человек использует машину девять месяцев в год или реже, то КС начинает снижаться, указали они. Уточняется, что для расчета стоимости ОСАГО страховые компании могут учитывать разные факторы, которые не запрещены указаниями ЦБ, в том числе кредитную историю и историю страхования клиента в компании.

Более того, в Роскачестве напомнили, что в случае продажи автомобиля до окончания действия страхового полиса страхователь имеет право на возмещение стоимости ОСАГО в неиспользованной его части.

"То есть если автомобиль продан за полтора месяца до окончания действия страховки, страхователь при сдаче полиса получит как минимум стоимость месяца страховки своего автомобиля", – подытожили в организации.

Также эксперты рассказали, что водители могут оказаться в ситуации, когда необходимо проверить подлинность страхового полиса – своего или другого участника дорожного движения после ДТП. Для проверки можно воспользоваться ВИН-кодом, госномером автомобиля или другими данными, сообщает Pravda.Ru.

По информации издания, проверка ОСАГО необходима, если после аварии появились сомнения в наличии действующего полиса у другого участника. Серия и номер полиса, указанные в Европротоколе, по мнению специалистов, не гарантируют его подлинности. Проверить данные по ВИН-коду или госномеру возможно в базе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Помимо этого, проверить ОСАГО необходимо при возникновении сомнений в подлинности недавно оформленного полиса, поскольку мошенники могут выдавать себя за страховых агентов или создавать поддельные сайты, имитируя дизайн реальных страховых компаний.

Ранее сообщалось, что для таксистов могут ввести краткосрочный полис страхования. В данный момент Центробанк РФ рассматривает такую возможность. В случае принятия цена страховки будет составлять от 1,5 до 5,5 тысячи рублей.

