ЦБ обязал учитывать водительский стаж по иностранным удостоверениям при оформлении ОСАГО

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Банк России обязал страховые компании учитывать водительский стаж по иностранным удостоверениям при оформлении ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо регулятора.

В ЦБ считают, что отсутствие международного договора РФ, являющегося основанием для предоставления органом, выдавшим иностранное национальное или международное водительское удостоверение, сведений о таких водительских удостоверениях страховщикам, не является основанием для отказа в заключении договора ОСАГО. Наличие водительского опыта в международных водительских удостоверениях не лишает страховщика права учитывать его при оформлении услуги.

Из заявления регулятора также следует, что новое информационное письмо является дополнением к ранее опубликованному материалу о страховых тарифах по ОСАГО.

Ранее стало известно, что в Госдуме приступили к разработке законопроекта о скидке в 100% на ОСАГО для инвалидов первой группы, детей инвалидов и лиц, которые за ними ухаживают. Его в ближайшее время обсудят с экспертами и отправят за заключением в российское правительство.



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