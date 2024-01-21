В ГД подготовят проект о скидке в 100% на ОСАГО для инвалидов

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В Госдуме разрабатывают законопроект о скидке в 100% на ОСАГО для инвалидов первой группы, детей инвалидов и лиц, которые за ними ухаживают. Об этом заявил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.

"Готовим законопроект о скидке в 100 процентов для детей инвалидов, инвалидов с детства или инвалидов первой группы (или лиц, осуществляющих уход) на ОСАГО", – сказал политик.

Он указал, что эти изменения надо внести в статью 17 закона об обязательном страховании автоответственности. Также, продолжил Нилов, законопроект в ближайшее время обсудят с экспертами и отправят за заключение в российское правительство. С его слов, идею о скидке в 100% на ОСАГО озвучили на встрече с депутатом сами россияне, входящие в указанную группу.

В заключение политик указал, что по нынешнему законодательству ряду граждан предоставляется скидка в 50% на ОСАГО.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов не поддержал инициативу ремонта авто по ОСАГО поддержанными запчастями. С его слов, состояние б/у деталей может быть разное, что скажется на безопасности и управляемости. Кроме того, нужно искать баланс между безопасностью и доступностью, сказал он и добавил, что для ремонта можно было бы использовать аналоги оригинальных запчастей.

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