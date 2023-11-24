Систему проверок наличия ОСАГО по камерам могут запустить в РФ в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Систему проверок наличия полисов ОСАГО по камерам планируют запустить в России в 2024 году. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он уточнил, что организационные вопросы и методика были проработаны рабочей группой.

"В 2024 году, даже в I квартале, можно запускать эту систему", – приводит его слова Агентство "Москва".

Ранее в СМИ сообщали, что РСА ожидает, что каждый день по всей стране будет выявляться примерно 70 тысяч нарушителей без ОСАГО. Штрафы будут рассылаться один раз в сутки, независимо от количества нарушений, которые совершил водитель.

Между тем главред журнала "За рулем" Максим Кадаков отмечал, что система требует доработки. По его словам, несмотря на заявления о корректной работе баз данных РСА и ГИБДД, важно, чтобы все данные при покупке ОСАГО вносились в соответствующие базы корректно и чтобы система правильно искала нужную информацию по номеру автомобиля, когда тот проезжает под камерами.

Также Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Кроме того, предлагается ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства.

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