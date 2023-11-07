ГД одобрила проект об исключении ОСАГО из обязательных для регистрации авто документов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Автором инициативы стал глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.

Проект закона предлагает исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для регистрации, связанной со сменой владельца. Предлагается внести изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.

Также предлагается ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства.

В пояснительной записке говорится, что сейчас прежний владелец может прекратить госучет проданного транспортного средства по истечении 10 дней с момента продажи.

Законопроект вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства, что позволит исключить необходимость предоставления им в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля.

Также документ вводит обязательный осмотр транспортного средства, госучет которого прекратили, в случае подачи его владельцем заявления на возобновление учета. Осмотр также предлагается проводить при первичном получении идентифицирующих документов для транспортных средств, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года.

Ранее Российский союз автостраховщиков совместно с МВД подготовил систему, которая будет автоматически вычислять и штрафовать автовладельцев без ОСАГО. По словам главреда журнала "За рулем" Максима Кадакова, несмотря на заявления о корректной работе баз данных РСА и ГИБДД, важно, чтобы все данные при покупке ОСАГО вносились в соответствующие базы корректно и чтобы система правильно искала нужную информацию по номеру автомобиля, когда тот проезжает под камерами.

Также сообщалось, что в России хотят разрешить использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО, а также увеличить его сроки с 30 до 45 дней.

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