В ГД не поддержали идею ремонта авто по ОСАГО с подержанными запчастями

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Петров

В Госдуме не поддержали инициативу ремонта автомобиля по ОСАГО с поддержанными запчастями, поскольку их состояние не всегда может обеспечить безопасность эксплуатации транспорта. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

По его словам, ситуация неоднозначная. Из-за дефицита и подорожания запчастей растет цена и ОСАГО, но нужно искать способы, чтобы этого избежать, указал депутат. Миронов отметил, что состояние б/у деталей может быть разным, а это скажется на безопасности и управляемости. Он считает, что нужно искать баланс между безопасностью и доступностью, а также обратил внимание, что можно было бы использовать для ремонта аналоги оригинальных запчастей.

Парламентарий добавил, что для разрешения использовать б/у детали в ремонте потребуется их обязательная сертификация и перечень позиций, которые нельзя заменять поддержанными запчастями.

"Есть и такой вопрос: а не облегчим ли мы жизнь страховщикам и сервисменам, а тарифы на ОСАГО все равно вырастут – такую печальную перспективу нельзя сбрасывать со счетов", – резюмировал он.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил из-за дефицита использовать в ремонте автомобиля б/у детали. С его слов, страховые компании могли бы легализовать эту практику для конкретных ситуаций.

Он уточнил, что для ремонта предлагается использовать запчасти, не влияющие на безопасность. Например, бампер или крыло, сказал Уфимцев.

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