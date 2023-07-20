В ЦБ поддержали введение краткосрочных полисов ОСАГО

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В Центробанке поддержали законопроект о запуске краткосрочных договоров ОСАГО от одного дня до трех месяцев. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В Банке России добавили, что для снижения рисков мошенничества, когда, к примеру, ОСАГО покупается сразу после ДТП, необходимо ввести отсрочку начала действия полиса.

Для повышения доступности таких договоров следует предусмотреть их свободную тарификацию, чтобы страховщики могли сами устанавливать понижающий коэффициент по сроку действия защиты, считают в ЦБ.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что компании пока все равно будут учитывать в расчете цены полиса установленный Центробанком тарифный коридор и все коэффициенты, как в классическом ОСАГО.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении в Госдуме 20 июля. После вступления в силу страховщики будут обязаны заключить подобный договор при обращении клиента, отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

Тем не менее некоторые представители рынка отмечают и определенные риски запуска краткосрочных договоров. Так, по словам главы направления по развитию автострахования компании "Абсолют Страхование" Ольги Асташкиной, существует немалая вероятность того, что клиенты начнут забывать продлевать покрытие, в результате чего на дорогах станет еще больше автомобилистов без страховки.

Ранее сообщалось, что в России хотят разрешить использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО, а также увеличить его сроки с 30 до 45 дней.

До этого в Минпромторге РФ сообщили, что утилизационный сбор на автобусы, легковые частные и коммерческие автомобили, которые ввозят в Россию для последующей перепродажи, проиндексируют с 1 августа текущего года.

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