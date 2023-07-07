Утилизационный сбор на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили увеличат с 1 августа

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Утилизационный сбор на автобусы, легковые частные и коммерческие автомобили, которые ввозят в Россию для последующей перепродажи, проиндексируют с 1 августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

"Индексация утилизационного сбора коснется ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронет физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ставка утильсбора для легковых частных машин увеличится в 1,7–3,7 раза, на коммерческие автомобили – в 2,5–3,4 раза, на грузовые – в 1,7 раза, а на автобусы – в 2,2–4,8 раза. Сильнее всего сбор вырастет для электробусов – в 8,7 раза.

Уплачивать сбор будут обязаны граждане, которые ввозят транспорт в РФ с целью его дальнейшей перепродажи в течение года, а также те, кто ввозит более одного автомобиля за год. Для последних сбор будет начисляться начиная со второй машины.

В Минпромторге подчеркнули, что решение об индексации утильсбора не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, поскольку производителям доступен целый комплекс мер господдержки.

Ранее сообщалось, что в РФ начала стабилизироваться ситуация с поставками автозапчастей. В период с осени прошлого года к июню текущего детали для машин брендов Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan и Audi упали на 30–40%.

