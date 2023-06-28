В РФ предложили ограничить максимальную наценку на отечественные автомобили

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Национальный союз защиты прав потребителей предложил установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15 процентов. Об этом сообщает газета "Известия".

Данную инициативу союз направил председателю правительства Михаилу Мишустину.

"Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров", – заявил глава союза Павел Шапкин.

По его словам, в мире не практикуется установление предельной цены на автопром, однако в России аналогичный механизм используется на табачном рынке, где зафиксирована максимальная цена пачки сигарет.

В Минпромторге заявили, что поддерживают инициативы, направленные на соблюдение ответственной ценовой политики.

Ранее сообщалось, что уже более 200 автомобилей "Москвич 3" начали работать в сервисе "Яндекс Такси" на дорогах столицы. Всего же дилерам было передано 560 машин данной модели.



Более 200 автомобилей "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси"