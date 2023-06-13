Минпромторг РФ поддержал возрождение автобренда "Ока"

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Минпромторг РФ поддерживает возрождение автобренда "Ока", заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка – это "Москвич" в дополнение к "Ладе", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году", – приводит РИА Новости слова министра.

Ранее сообщалось о планах начать серийное производство автомобиля "Москвич 6" в июле-августе этого года. Ожидается, что продажи стартуют уже в сентябре.

До этого завод "Москвич" выразил намерение поставить 3 тысячи автомобилей российским сервисам такси и каршеринга в течение 2023 года. В частности, кроссоверы "Москвич 3" уже появились в каршеринге BelkaCar.

Кроме того, стало известно, что "Группа ГАЗ" может возродить выпуск "Волги" к лету 2024 года. По словам Мантурова, в ближайшее время бренд определится с технологическим партнером.

Серийное производство российского электромобиля "Атом" начнется в 2025 году