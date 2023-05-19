Завод "Москвич" поставит 3 тысячи автомобилей российским сервисам такси и каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сервисы "Таксовичкоф" и "Ситимобил" получат 3 тысячи автомобилей "Москвич" в течение 2023 года. Машины будут поставлены в разные регионы РФ, заявил генеральный директор Московского автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин.

"Сегодня (19 мая. – Прим. ред.) в рамках форума состоялось подписание соглашения на поставку 3 тысяч автомобилей "Москвич" для нужд сервисов "Таксовичкоф" и "Ситимобил", в скором времени эти автомобили появятся на улицах Петербурга, Москвы и в других городах РФ", – предает его слова ТАСС.

Пронин выразил уверенность, что пассажиры смогут оценить качество и достоинства нового транспорта.

В рамках соглашения, которое было подписано на IV Международном транспортном фестивале SPbTransportFest, компания поставит машины равными партиями до конца этого года.

Генеральный директор группы компаний People&People (управляет сервисами "Ситимобил", "Грузовичкоф" и "Таксовичкоф". – Прим. ред.) Игорь Рудзий отметил, что основной задачей копании является развитие сервисов городской мобильности.

Он также выразил уверенность в том, что "Москвич" понравится водителям, которые оценят эксплуатацию и надежность транспорта.

Автомобиль впишется в инфраструктуру многих городов России и позволит улучать клиентский опыт сервисов, считает Рудзий.

"Они хорошо впишутся в структуру сервисов каршеринга и такси, возможно, даже госучреждений", – добавил он.

Завод "Москвич" был выбран как надежный поставщик, который сможет предоставить партию автомобилей в более короткие сроки, чем зарубежные производители, резюмировал Рудзий.

Ранее сообщалось, что городские кроссоверы "Москвич 3" появились у сервиса BelkaCar. Граждане смогут арендовать кроссовер в комплектации "Стандарт" с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматической трансмиссией CVT.

